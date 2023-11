Neapel siegt mit neuem Coach - 15-Jähriger spielt bei Milan

Anzeige

Der italienische Fußballmeister SSC Neapel hat in der Serie A mit dem neuen Trainer Walter Mazzarri einen Befreiungsschlag geschafft. Im ersten Spiel des neuen Coaches kam der Titelverteidiger bei Atalanta Bergamo zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg. Der 62-Jährige hatte die Nachfolge von Rudi Garcia angetreten.

Derweil sorgte Ex-Meister AC Mailand für einen Altersrekord, der nach aktuellen Statuten in Deutschland nicht möglich wäre: Die große italienische Hoffnung Francesco Camarda wurde von den Rossoneri mit 15 Jahren, acht Monaten und 15 Tagen zum jüngsten Spieler in der Geschichte der italienischen Meisterschaft gemacht. Milan-Trainer Stefano Pioli wechselte den Stürmer, der eine Sondergenehmigung erhalten hatte, in der 83. Minute beim 1:0 gegen den AC Florenz ein. In der Bundesliga musste Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko bis zu seinem 16. Geburtstag warten, ehe er im Profibereich eingesetzt werden durfte.

Der Georgier Chwitscha Kwaratschelia (44.) und Eljif Elmas (79.) trafen für Napoli. Der Ex-Leipziger Ademola Lookman (53.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.

Mazzarri hatte einen Vertrag bis 30. Juni 2024 erhalten, er war bereits von 2009 bis 2013 bei Napoli tätig gewesen. 2012 hatte er mit Neapel den italienischen Pokal gewonnen.

Zuletzt hatte es für den Meister ein 0:1 gegen den FC Empoli gegeben, daraufhin musste Garcia gehen. Auch in der Champions League war die SSC über ein 1:1 gegen Union Berlin im letzten Gruppenspiel nicht hinausgekommen.