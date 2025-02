Neapel stolpert auch gegen Udine

Die SSC Neapel hat in der Serie A zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen gelassen und bietet den Verfolgern damit Angriffsfläche. Der Spitzenreiter kam am Sonntag gegen Udinese Calcio nur zu einem 1:1 (1:1), eine Woche zuvor hatte es bereits bei der AS Rom nur ein Remis gegeben.

Neapel steht mit nun 55 Punkten zwar weiter ganz oben, am Montagabend kann Meister Inter Mailand im Spiel gegen die AC Florenz (20.45 Uhr/DAZN) aber bis auf einen Punkt heranrücken. Scott McTominay (37.) hatte Napoli per Kopf verdient in Führung gebracht, nur drei Minuten später gelang dem früheren Berliner Jurgen Ekkelenkamp (40.) per Schlenzer aber der sehenswerte Ausgleich.