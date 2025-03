Nebels Traum von der Champions League: "Wäre riesig"

U21-Nationalspieler Paul Nebel spielt mit seinem Klub Mainz 05 eine herausragende Saison - und könnte sie schon bald mit dem Einzug in die Königsklasse krönen. "Wir sind natürlich glücklich darüber, wo wir gerade stehen, und wir versuchen natürlich auch weiter, unsere Punkte zu holen, dass wir genau da bleiben, wo wir sind", sagte Nebel in einer Medienrunde der U21-Nationalmannschaft am Dienstag in Frankfurt am Main.

Acht Spieltage vor Saisonende stehen die Nullfünfer auf Rang drei der Tabelle der Fußball-Bundesliga, Nebel trug sieben Treffer und vier Vorlagen bei. "Irgendwann mal in der Champions League zu spielen, wäre natürlich riesig", sagte der Offensivakteur, der sich in der laufenden Spielzeit prächtig entwickelt hat. "Wir müssen uns nicht verstecken und können auch sagen, dass wir Großes erreichen wollen, aber für uns ist erst mal wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel denken", fügte der 22-Jährige an.

Mit dem U21-Team liegt der Fokus des Mittelfeldspielers aber zunächst auf den Testspielen in der Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien (20.30 Uhr/SAT.1). Für Cheftrainer Antonio Di Salvo ist es vor der U21-EM vom 11. bis zum 28. Juni in der Slowakei die letzte Möglichkeit, Neues zu probieren.

Dass parallel zur EM die Klub-WM stattfindet (14. Juni bis zum 13. Juli) und dies Di Salvos Planungen erheblich erschwert, weil einige Profis auch bei der WM eingesetzt werden könnten, sieht Nebel eher gelassen. "Mir ist natürlich bewusst, dass einige Spieler auch jetzt schon nicht dabei sind, wegen der Klub-WM im Sommer", sagte der Mainzer, aber: "Die Jungs, die hier sind, sind alle auf einem Top-Niveau und kriegen alle viel Spielzeit in ihrem Verein."