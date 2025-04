Netzer über Beckenbauer: "Fragte nach Nahtod-Erfahrungen"

Fußball-Ikone Günter Netzer hat nach seiner schweren Herz-Operation im Jahr 2016 ein besonderes Gespräch mit Franz Beckenbauer erlebt. Das erzählte der frühere Nationalspieler in einem Interview mit dem Magazin Stern. Beckenbauer habe ihn kurz nach dem Eingriff auf Sylt besucht - und ihm eine sehr persönliche Frage gestellt: "Franz fragte mich, ob ich bei der Operation Nahtod-Erfahrungen gemacht hätte", verriet der 80-Jährige.

Der "Kaiser" selbst hatte damals ebenfalls Herzprobleme und ließ sich später vier Bypässe legen. "Es war ein wunderbares Gespräch über die großen Fragen des Lebens", sagte Netzer. Beckenbauer sei anschließend "gelöst und zufrieden" nach München zurückgereist.

Netzer selbst musste sich bei seiner Operation sechs Bypässe legen lassen. Die Nacht nach dem Eingriff habe er in besonderer Klarheit auf der Intensivstation erlebt - aber auch in völliger Einsamkeit. "Da hing eine Uhr an der Wand, und ich habe den Sekundenzeiger mit den Augen verfolgt, die ganze Nacht lang", erinnerte sich Netzer: "Ich war gedanklich noch nie so klar wie in diesen Stunden. Am nächsten Morgen war alles weg. Komplett gelöscht. Das bedauere ich bis heute."

Mit Beckenbauer scherzte er später: "Hör mal, du hast vier Stück gekriegt und ich sechs. Damit ist der endgültige Beweis erbracht, dass ich der bessere Spieler war und auch mehr gelaufen bin als du." Gemeinsam wurden die beiden 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Beckenbauer verstarb im Januar 2024, nachdem er längere Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.