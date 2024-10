Neuansetzung zwischen Freiburg und Bayer bleibt bestehen

Die Neuansetzung der Partie zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga der Frauen bleibt bestehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies am Dienstag in mündlicher Verhandlung den Einspruch Leverkusens gegen die Entscheidung aus dem schriftlichen Verfahren zurück.