Neuendorf-Wiederwahl ins FIFA-Council wird zur Formsache

Die Wiederwahl von Bernd Neuendorf für das Council des Weltverbandes FIFA wird zur Formsache. Der DFB-Präsident kandidiert am 3. April auf dem 49. ordentlichen Kongress in Belgrad als einer von vier Bewerbern um vier freie Plätze. Dies teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag mit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte Neuendorf bereits im Dezember erneut für das internationale Gremium nominiert.

Der DFB-Präsident war am 5. April 2023 vom UEFA-Kongress in Lissabon als europäischer Vertreter in das FIFA-Council gewählt worden, ebenso wie der 63-Jährige kandidieren der Rumäne Razvan Burleanu, Georgios Koumas aus Zypern und der Montenegriner Dejan Savicevic für eine neuerliche vierjährige Amtszeit. Als einzige Kandidatin für die weibliche Stelle im FIFA-Council tritt die Belgierin Pascale van Damme an.

Die Frist für die europäischen Kandidaturen für das FIFA-Council lief am 3. Januar aus, die Deadline für das UEFA-Exekutivkomitee ist erst der 3. Februar. Dort werden acht Vertreter (darunter mindestens eine Frau) für eine vierjährige Amtszeit gesucht, außerdem zwei weitere Vertreter für eine zweijährige Amtszeit. Für die Exko-Wahl hat der DFB erneut Hans-Joachim Watzke nominiert, der bereits seit 2023 dem Gremium angehört.