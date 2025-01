Neuer Coach für Füllkrug: Potter übernimmt West Ham

Frischer Wind für Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug: Graham Potter wird ab sofort als neuer Teammanager an der Seitenlinie bei West Ham United stehen. Das gab der englische Premier-League-Klub am Donnerstag bekannt. Der 49-jährige Brite erhält einen Vertrag bis Sommer 2027 und folgt auf den am Mittwoch entlassenen Spanier Julen Lopetegui.

"Es war mir wichtig, dass ich gewartet habe, bis ich einen Job gefunden habe, von dem ich überzeugt war, dass er zu mir passt und dass ich auch zu dem Verein passe", sagte Potter. Genau dieses Gefühl habe er nun bei West Ham. In London ist Potter kein Unbekannter: Von September 2022 bis April 2023 hatte er Stadtrivale FC Chelsea trainiert, war aber seit seiner Entlassung vereinslos.

Für Füllkrug und die Hammers könnte der Trainerwechsel ein wichtiger Wendepunkt sein. Auch verletzungsbedingt absolvierte der deutsche Angreifer seit seinem Wechsel im Sommer erst zehn Pflichtspiele für West Ham und verbuchte dabei zwei Tore und einen Assist. Potter übernimmt die Hammers auf dem 14. Platz, 2023 hatte der Klub noch die Conference League gewonnen.

In ähnliche Sphären will Potter seinen neuen Klub wieder führen. "Dazu braucht es eine gute Basis in einem Fußballverein, und die Herausforderung besteht nun darin, diese zu nutzen und die nächsten Schritte zu gehen", sagte Potter. Er wolle eine Mannschaft und einen Verein entwickeln, "auf die die Fans stolz sein können".