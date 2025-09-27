Neuer Coach für Füllkrug: West Ham wirft Potter raus

Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug erhält bei West Ham United erneut einen neuen Trainer. Der englische Premier-League-Klub trennte sich am Samstag nach nur neun Monaten von Teammanager Graham Potter. Topkandidat auf die Nachfolge ist laut englischen Medien Nuno Espirito Santo. Der Portugiese war erst Anfang September bei Nottingham Forest als erster Trainer der laufenden Saison entlassen worden.

"Die Ergebnisse und Leistungen der zweiten Hälfte der letzten und zu Beginn der aktuellen Saison haben die Erwartungen nicht erfüllt", teilte der Tabellen-19. nur zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim FC Everton (Montag, 21.00 Uhr MESZ) zur Trennung von Potter mit.

Potter hatte noch am Freitag auf der Pressekonferenz für das Spiel gegen Everton gesessen, einen Tag später folgte die Entlassung. West Ham hatte in der Premier League vier der ersten fünf Spiele verloren, im Ligapokal war das Team zudem an den Wolverhampton Wanderers gescheitert.

Auf Füllkrug wartet somit schon der dritte Trainer bei West Ham seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach England im August 2024. Potter hatte die Mannschaft am 9. Januar 2025 als Nachfolger von Julen Lopetegui übernommen, der ebenfalls nur wenige Monate im Amt gewesen war. In der Saison 2024/25 waren die Hammers auf Rang 14 gelandet.