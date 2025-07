Neuer Trainer für Ronaldo: Jorge Jesus übernimmt Al-Nassr

Superstar Cristiano Ronaldo wird künftig von einem Landsmann trainiert: Der portugiesische Erfolgscoach Jorge Jesus übernimmt den saudi-arabischen Fußball-Erstligisten Al-Nassr. "Es ist offiziell: Jorge Jesus ist unser neuer Trainer", schrieb der Klub bei X.

Laut portugiesischen Medien soll sich Ronaldo, der seinen Vertrag unlängst bis 2027 verlängert hatte, für den 70-Jährigen stark gemacht haben. Jorge Jesus wird Nachfolger des Italieners Stefano Pioli, der künftig den italienischen Erstligisten AC Florenz um Nationalspieler Robin Gosens trainiert.

Jesus war Anfang Mai beim saudischen Meister Al-Hilal entlassen worden. Der erfahrene Coach hatte den Klub zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in Riad vor Jahresfrist zum 19. Meister-Titel geführt - ein Titel, der Ronaldo in Saudi-Arabien noch fehlt.

Jesus, der in seiner Heimat mit Benfica Lissabon dreimal den Meistertitel holte, gehört in der Trainer-Gilde zu den Wandervögeln. Abgesehen von seinen Engagements in Saudi-Arabien war der Coach außerhalb Portugals auch schon in der Türkei sowie in Brasilien tätig, wo er mit Flamengo Rio de Janeiro 2019 die Copa Libertadores gewann.