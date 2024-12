Neymar vor Transfer-Hammer? Transfergerüchte im Ticker

Insgesamt kommt Olmo, der zwischenzeitlich wegen einer Muskelverletzung pausieren musste, in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf sechs Tore in zwölf Einsätzen. Im August hatte er RB Leipzig nach vier Jahren für 55 Millionen Euro für einen Wechsel zurück zu seinem Jugendklub verlassen. Nun droht somit ein spektakuläres Minusgeschäft.

+++ 6. Dezember, 10:41 Uhr: Inter Miami macht Kevin de Bruyne wohl zu oberstem Transferziel +++

Kevin De Bruynes zehnte Saison bei Manchester City könnte seine letzte werden, schließlich läuft der Vertrag des Mittelfeld-Strategen im kommenden Sommer aus. Bislang hat der Belgier nicht erkennen lassen, ob eine Verlängerung realistisch wäre.

"Ich hatte bereits im Sommer ein Gespräch, aber dann kam die Verletzung, und ich war nicht in der richtigen Verfassung, um darüber zu sprechen. Ich will wirklich gut sein, wieder auf dem Platz stehen [...] es gibt keine Eile. Ich fühle mich in meiner Situation nicht unwohl, ich will einfach nur Fußball spielen", äußerte er sich zuletzt kryptisch auf einer Pressekonferenz.

Laut eines Berichts des "Mirror" ist ein Abschied allerdings schon im Winter-Transferfenster denkbar. Denn Messi-Klub Inter Miami will beim Ex-Wolfsburg-Star wohl ernst machen und hat De Bruyne demnach zum Transferziel Nummer eins erklärt.

Insbesondere Mit-Eigentümer David Beckham wolle den sechsmaligen englischen Meister unbedingt für sein Team gewinnen.

Manchester City soll einem Transfer zu Inter Miami aber eher skeptisch gegenüberstehen. Die "Skyblues" wollen De Bruyne offenbar lieber einem der Klubs ihrer City Football Group schmackhaft machen, zu denen neben dem New York City FC, dem Melbourne City FC und dem FC Girona auch noch diverse weitere Klubs gehören.