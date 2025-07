DFB-Frauen bei EM "am Boden": Eine historische Abreibung als "Reality-Check"

Nach der EM-Lehrstunde gegen Schweden sind die DFB-Frauen zurück auf dem Boden der Tatsachen. Es braucht eine Reaktion im Viertelfinale.

Am Tag nach der historischen Abreibung zerstreuten sich die Zweifel an der Titelmission zumindest kurzzeitig. Die deutschen Fußballerinnen leckten ihre Wunden im Kreise ihrer Familien und Freunde. Die schwer Geschlagenen wollten für ein paar Stunden den Kopf ausschalten und vorerst keinen Gedanken mehr an das verschwenden, was sie am Vorabend so schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen befördert hatte. Abgehakt war die EM-Lehrstunde trotz der Ablenkung aber keineswegs.

"Wir liegen jetzt am Boden, wir werden aber auch wieder aufstehen", versprach Bundestrainer Christian Wück nach dem heftigen 1:4 (1:3) gegen Schweden, der höchsten deutschen Pleite der EM-Geschichte, durch die das DFB-Team auch den Gruppensieg verpasste. Wück bleibt knapp eine Woche bis zum Viertelfinale am Samstag in Basel, um den Rückschlag endgültig aus den Köpfen zu bekommen. Ansonsten droht ein weiteres Desaster.

Einen gebrauchten Tag wie diesen im Züricher Letzigrund "würde man am liebsten nicht dabei haben. Aber ich habe ihn lieber heute als an einem anderen Tag", sagte Laura Freigang. Sie betonte auch: Die Partie sei "auf jeden Fall ein Reality-Check in dem Sinne, dass es uns erinnert, wie präsent man zu jeder Minute des Spiels sein muss."

Die Stimmung im DFB-Lager schwankte nach dem "Realitätscheck" jedenfalls zwischen Ernüchterung, Trotz und Zweckoptimismus. Und während in der Öffentlichkeit die Zweifel wuchsen, änderte die erste deutsche EM-Niederlage überhaupt gegen Schweden zumindest nichts an der rosa-rot gefärbten Selbsteinschätzung, wie Vize-Kapitänin Sjoeke Nüsken unbeirrt klarstellte: "Wir wollen weiterhin um den Titel spielen. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt von dieser Mannschaft."