Neymar: WM 2026 "meine letzte Weltmeisterschaft"

Fußballstar Neymar nähert sich offenbar dem Ende seiner Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft. "Ich weiß, dass es meine letzte Weltmeisterschaft ist, meine letzte Chance", sagte der 32-Jährige im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN über die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: "Ich werde alles tun, um dabei zu sein."

Zuletzt laborierte der in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Neymar an einer Oberschenkelverletzung. Insgesamt stand er erst sieben Mal seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain im Sommer 2023 für Al-Hilal auf dem Platz. Auf die Frage, ob er an seine Nominierung für den brasilianischen WM-Kader glaube, antwortete er: "Ich will es versuchen." Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika wäre er 34 Jahre alt.

"Ich glaube, gemeinsam können wir etwas ganz Großes erreichen. Wir haben eineinhalb Jahre Zeit, um zu arbeiten und die richtigen Dinge zu tun, um die Weltmeisterschaft zu erreichen", sagte Neymar optimistisch.

Sechs Spieltage vor Ende der WM-Qualifikation liegt Brasilien auf dem fünften Platz (18 Punkte), sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter und Weltmeister Argentinien. Nur die ersten sechs Nationen qualifizieren sich direkt für die WM 2026.

Sein letzter Einsatz im Nationaltrikot war im Oktober 2023. Damals verletzte sich der Kreativspieler am Meniskus und am Kreuzband im linken Knie. Insgesamt kommt Neymar in 128 Einsätzen für die brasilianische Nationalmannschaft auf 79 Treffer. 2013 gewann er den Confed-Cup, 2016 Olympia-Gold im Finale gegen Deutschland.