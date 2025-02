Neymar zaubert - und verwandelt Ecke direkt

Ein Ball mit Effet, mit Wucht, gezirkelt auf den langen Pfosten: So schlug Neymars direkt verwandelte Ecke mit Aluminium-Knall im Tor von Inter de Limeira ein. Nach seinem Kunstschuss (27.) beim 3:0 (3:0)-Auswärtssieg setzte sich der jüngst zum FC Santos zurückgekehrte Fußball-Superstar provokativ auf die Werbebande und ließ sich vom ganzen Stadion feiern.

In seinem ersten Spiel über 90 Minuten riss der 33-Jährige zudem mit den Vorlagen für die beiden anderen Santos-Treffer durch Tiquinho Soares (9./32.) die Führungsrolle gleich an sich. Der Pelé-Klub ist damit für das Viertelfinale der regionalen Paulista-Meisterschaft qualifiziert und vermied eine einmonatige Spielpause, da Brasiliens Serie A erst am letzten März-Wochenende beginnt.

Doch Neymar richtet seinen Blick auf den 7. März, wenn Selecao-Coach Dorival Junior seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien (20.3.) und Argentinien (25.3.) benennt. "Die Berufung? Ich bin bereit", verkündete der Rekord-Torschütze.

Im Oktober 2023 hatte Neymar im Eliminatorias-Spiel in Uruguay eine schwere Knieverletzung erlitten, die ihm bei seinem Ex-Arbeitgeber Al-Hilal in Saudi-Arabien mehr als ein Jahr lang außer Gefecht setzte.