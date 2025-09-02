Niederländer Gözübüyük leitet DFB-Spiel

Der niederländische Schiedsrichter Serdar Gözübüyük leitet das Duell der deutschen Nationalmannschaft zum Auftakt der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekannt.

Der 39-Jährige ist seit 2012 FIFA-Schiedsrichter und gehört seit 2022 dem Kreis der Elite-Schiedsrichter der UEFA an. Für Gözübüyük ist es die erste Begegnung mit Beteiligung der DFB-Auswahl. Bei der EM 2017 leitete er die Partie der deutschen U21 gegen Dänemark (3:0), bei der unter anderem die aktuellen Nationalspieler Serge Gnabry oder Nadiem Amiri zum Einsatz kamen.