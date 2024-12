Niederlage für Brighton und Hürzeler

Der deutsche Trainer Fabian Hürzeler hat mit seinem Klub Brighton & Hove Albion in der Premier League den nächsten Dämpfer kassiert. Eine Woche nach dem unbefriedigenden Remis gegen Schlusslicht FC Southampton kassierten die Seagulls beim FC Fulham ein 1:3 (0:1) und verloren den Anschluss an die Spitzengruppe. Bereits am Sonntag ist Brighton bei Aufsteiger Leicester City gefordert.