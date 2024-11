Noch kein Vertragsangebot: Salah "enttäuscht" von Liverpool

Sportlich könnte es für Mohamed Salah und den FC Liverpool derzeit kaum besser laufen, hinter den Kulissen brodelt es aber. Der Vertrag des Ägypters läuft im kommenden Sommer aus, die Zukunft ist ungewiss. "Wir haben fast Dezember und ich habe noch kein Angebot erhalten", sagte der 32-Jährige nachdem er seinen Klub am Sonntag mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg beim FC Southampton geführt hatte.

"Ich bin enttäuscht, aber wir werden sehen", gab Salah zu: "Ich bin seit vielen Jahren in diesem Klub, es gibt keinen Verein wie diesen. Am Ende liegt es aber nicht in meiner Hand." Seit 2017 absolvierte Salah 367 Pflichtspiele für die Reds und war dabei an 322 Treffern direkt beteiligt.

"Ich werde meine Karriere nicht so bald beenden. Ich konzentriere mich auf die Saison und versuche, die Premier League und hoffentlich auch die Champions League zu gewinnen", stellte Salah klar.

In der Liga hat Liverpool nach zwölf Spieltagen bereits acht Punkte Vorsprung auf Manchester City auf Rang zwei. In der Königsklasse sind die Engländer nach vier Partien als einzige Mannschaft noch ohne Punktverlust.

Salah hat mit 22 Scorerpunkten in 18 Spielen großen Anteil am erfolgreichen Saisonstart unter Klopp-Nachfolger Arne Slot. Neben Salah enden nach der Saison auch die Verträge der beiden Leistungsträger Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold.