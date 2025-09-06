Nordirland erwartet Reaktion des "Schwergewichts" Deutschland

Trotz der blamablen Auftaktpleite der deutschen Nationalmannschaft stellt sich Nordirlands Trainer Michael O'Neill auf ein Duell mit einem "Schwergewicht" des europäischen Fußballs ein. Die Niederlage des DFB-Teams in der Slowakei (0:2) sei eine "große Überraschung", er sei aber sicher, "dass Deutschland sehr daran interessiert sein wird, das gutzumachen", sagte O'Neill vor der Partie in der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln.

Der Coach der Nordiren erwartet eine "Reaktion" des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Ich bin mir sicher: Wenn sie zusätzliche Motivation brauchen, werden sie diese daraus schöpfen", sagte der 56-Jährige am Samstag. Dass der deutsche Fehlstart und die massive Kritik die Chancen für Nordirland, das sein Auftaktspiel in Luxemburg gewann (3:1), erhöhen, glaubt O'Neill indes nicht: "Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft immer unter Druck spielt, weil die Erwartungen so hoch sind."

Trotz der drei Pflichtspielpleiten in Folge zählt O'Neill das DFB-Team weiter zu Europas Elite. Vielleicht habe Deutschland zwar "nicht mehr die Tiefe, die sie in der Vergangenheit hatten", anders als die deutschen Profis spielten seine Schützlinge aber nicht bei Bayern, Liverpool oder Leipzig. "Man muss sie als Schwergewicht des europäischen Fußballs betrachten", sagte O'Neill.

Hoffnung ziehen die Nordiren aus ihrem Gastspiel auf deutschem Boden in der EM-Qualifikation 1983. Damals gewann der Underdog mit 1:0. "Wir sind eine winzige Nation, aber die Geschichte lehrt uns, dass wir manchmal Ergebnisse erzielen können, die vielleicht niemand erwartet", sagte O'Neill: "Daran müssen wir glauben."