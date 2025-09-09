Nottingham entlässt Espirito Santo - Postecoglou Kandidat

Der englische Fußball-Traditionsklub Nottingham Forest hat als erster Verein der Premier-League-Saison seinen Trainer entlassen. Die Trennung von Teammanager Nuno Espirito Santo "aufgrund der jüngsten Ereignisse" gab der Tabellenzehnte in der Nacht zum Dienstag bekannt. Als Kandidat für die Nachfolge gilt Ange Postecoglou, der im Juni kurz nach dem Gewinn der Europa League bei Tottenham Hotspur entlassen worden war.

Unter dem Portugiesen Espirito Santo hatte Forest sich als Siebter der Vorsaison zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder für den Europapokal qualifiziert, lange war Nottingham sogar auf Champions-League-Kurs gewesen.

Der 51-Jährige hatte zuletzt allerdings öffentlich über Probleme im Verhältnis zum griechischen Klubbesitzer Evangelos Marinakis gesprochen. Zudem hatte der Trainer sich über die Transferphase im Sommer beklagt. Erst im Juni hatte er einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Der Verein dankt Nuno für seinen Beitrag während einer sehr erfolgreichen Ära", teilte Forest nun mit. "Als jemand, der eine entscheidende Rolle für unseren Erfolg in der vergangenen Saison gespielt hat, wird er immer einen besonderen Platz in unserer Geschichte einnehmen." Nuno Espirito Santo war seit Dezember 2023 im Amt.

Als Nachfolger brachten mehrere britische Medien Postecoglou ins Gespräch, der schon am Samstag im Spiel beim FC Arsenal auf der Bank sitzen könnte. Der Australier war im Juni entlassen worden, obwohl er die Spurs zum ersten Titel seit 17 Jahren geführt hatte. Grund war vor allem das Abschneiden in der Liga, Rang 17 war Tottenhams schlechtestes Ergebnis seit der Saison 1976/77.