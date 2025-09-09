Nottingham Forest entlässt Trainer Espirito Santo

Der englische Fußball-Traditionsklub Nottingham Forest hat als erster Verein der Premier-League-Saison seinen Trainer entlassen. Die Trennung von Teammanager Nuno Espirito Santo "aufgrund der jüngsten Ereignisse" gab der Tabellenzehnte in der Nacht zum Dienstag bekannt. Unter dem Portugiesen hatte Forest sich als Siebter der Vorsaison zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder für den Europapokal qualifiziert, lange war Nottingham sogar auf Champions-League-Kurs gewesen.

Nuno Espirito Santo (51) hatte zuletzt allerdings öffentlich über Probleme im Verhältnis zum griechischen Klubbesitzer Evangelos Marinakis gesprochen. Zudem hatte der Trainer sich über die Transferphase im Sommer beklagt. Erst im Juni hatte er einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Der Verein dankt Nuno für seinen Beitrag während einer sehr erfolgreichen Ära", teilte Forest nun mit. "Als jemand, der eine entscheidende Rolle für unseren Erfolg in der vergangenen Saison gespielt hat, wird er immer einen besonderen Platz in unserer Geschichte einnehmen."

Nuno Espirito Santo war seit Dezember 2023 im Amt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.