Nowotny: U17-Titel nur "ein positiver Ausrutscher"

Anzeige

Co-Trainer Jens Nowotny warnt vor überzogenen Erwartungen an die deutschen U17-Weltmeister und empfiehlt seinen jungen Fußballern Demut. "Die Jungs heutzutage sind fordernder und denken, sie können sich mehr zutrauen", sagte der langjährige Profi im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Aber der nächste Schritt muss sein, dass sie Stammspieler ihres Profiklubs in der Bundesliga, 2. Liga oder auch 3. Liga werden. Dafür müssen sie ihre Leistungen bestätigen, das ist die Schwierigkeit. An ihren Titel mit einer U-Mannschaft allein dürfen sie noch keine Forderungen knüpfen."

Zudem solle sich auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) keineswegs ausruhen. "Dieser überragende WM-Titel war ein positiver Ausrutscher. Alle Verantwortlichen im Verband tun gut daran, das richtig einzuschätzen und in Relation zu setzen", betonte Nowotny, sagte aber auch: "Meiner Meinung nach war dieser Erfolg ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der deutsche Fußball nicht am Boden liegt, wenn er sich auf die richtigen Dinge konzentriert."

Eine EM-Nominierung von Ausnahmetalenten wie Paris Brunner (Borussia Dortmund) kommt für Nowotny noch nicht infrage. "Das kommt definitiv zu früh. Das funktionierte in Indonesien bei der WM im Team. Aber jetzt einem Einzelnen schon zu sagen, er sei bereit für ein großes Turnier mit dem A-Team, das funktioniert nicht", sagte er: "Damit tut man keinem einen Gefallen."