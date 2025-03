Seltenes Ereignis in der Mittelrheinliga. Teutonia Weiden verliert mit 0:21 beim TuS BW Königsdorf. Die Gründe für die historische Niederlage sorgen für Aufsehen. Jetzt äußert sich auch der Kapitän.

Was sich am vergangenen Sonntag zwischen dem TuS Blau-Weiß Königsdorf und dem FC Teutonia Weiden abspielte, ist laut dem Fußball-Portal "fupa.net" historisch.

Dem Bericht zufolge war die 0:21 (0:14)-Niederlage Weidens in Königsdorf das höchste je verzeichnete Ergebnis der Mittelrheinliga. Die Liga entspricht der Höhe einer Oberliga.

Wie es zu dem Ergebnis kam, ist nach einem Blick auf die Aufstellung Weidens erklärt. Teutonia spielte in Königsdorf mehr oder weniger mit der zweiten Mannschaft, die sonst in der Kreisliga C unterwegs ist.

Lediglich Kapitän Meik Kühnel stand für die Weidener aus der eigentlichen ersten Mannschaft auf dem Feld. Zudem schnürte Co-Trainer Engin Cetinkaya seine Schuhe, um Teil des 13-Mann-Kaders zu sein.

"Die erste Mannschaft ist bis auf meine Person gar nicht angetreten, daher musste die Kreisliga-C-Mannschaft spielen. So kommt so ein stark verzerrtes Ergebnis zusammen", erklärte Kühnel laut "RevierSport".

Die Team-Verantwortlichen erfuhren erst kurzfristig von der Welle an Absagen. "Unsere Spieler haben uns am Mittag mitgeteilt, dass sie krankgeschrieben seien und nicht spielen können. Deshalb mussten wir mit den Jungs aus unserer zweiten Mannschaft antreten", sagte Weidens zweiter Geschäftsführer Ulrich Fischer der "Aachener Zeitung" am Sonntag.