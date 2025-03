In der ersten Halbzeit eine Gala, in der zweiten Halbzeit kurze Zeit sogar das große Zittern.

Joshua Kimmich: "Wir haben beim 2:0 sehr schnell geschaltet. Teilweise haben es nicht mal unsere Spieler mitbekommen, dass der Ball drin war. Der Balljunge war auch auf zack, das braucht man in so einem Spiel. Unsere erste Halbzeit war sehr, sehr sexy anzusehen. Dann kassieren wir das 1:3 und man merkt, dass wir in solchen Phasen doch noch etwas dazulernen müssen."

Nico Schlotterbeck: "Ich finde, wir haben eine brutal dominante erste Halbzeit gespielt, haben sie an die Wand gepresst. In der zweiten Halbzeit wurden wir aber unsauber und dann kam Italien zurück ins Spiel. Durch so in Handspiel kassieren wir auch noch den Ausgleich statt wenigstens mit 3:2 zu gewinnen."

Tim Kleindienst: "Erste Halbzeit war überragend, zweite Halbzeit war es dann nicht mehr so. Es sollte nicht passieren, ist aber passiert. Wir haben in Italien gezeigt, dass wir einen Rückstand aufholen können, müssen aber auch aufpassen, bei einer 3:0-Führung. Wir haben heute verdient so viele Tore gemacht in der ersten Halbzeit, es hat Spaß gemacht. Wir hatten heute so viele Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. Ich freue mich jetzt auf das Final Four im Juni, wir wollten das erreichen, jetzt haben wir es erreicht und bereiten uns darauf vor."