Die deutsche Nationalmannschaft nimmt die Hürde Italien und zieht ins Final Four der Nations League ein. Vor allem Joshua Kimmich trumpft ganz groß auf - und zeigt eine Vorstellung, die von Großem träumen lässt. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Dieser Abend dürfte noch länger im kollektiven Gedächtnis von Fußball-Deutschland bleiben.

Zunächst fegte das DFB-Team mit einer absoluten Gala-Vorstellung über Italien hinweg, schon zur Halbzeit stand es 3:0. Nach der Pause ging dann fast gar nichts mehr, die Azzurri kamen zurück. Letztlich rettete das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch ein 3:3 gegen den viermaligen Weltmeister den Einzug ins Final Four der Nations League.

Ausgerechnet an jenem Ort, an dem vor knapp 19 Jahren gegen ebenjenes Italien der Traum vom WM-Titel im eigenen Land so jäh zerplatzte, sendete das deutsche Team zumindest in den ersten 45 Minuten eine Botschaft, die in ihrer Deutlichkeit kaum imposanter hätte ausfallen können.

Und das hatte vor allem mit einem Spieler zu tun. Joshua Kimmich zeigte in den zwei Spielen gegen die Italiener, warum er ein Unterschiedsspieler ist. Und dass mit einem Kimmich in dieser Form alles möglich ist.

Schon beim 2:1-Sieg in Mailand bereitete der DFB-Kapitän beide Treffer von Tim Kleindienst und Leon Goretzka vor, in Dortmund legte er dann eindrucksvoll (ran-Note 1) nach. An allen drei Toren des DFB-Teams war er direkt beteiligt.