Österreich in EM-Quali ohne Kapitän Alaba

Der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick muss bei den kommenden beiden Spielen in der EM-Qualifikation auf Kapitän David Alaba verzichten. Der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayern München fällt wegen Adduktorenproblemen für die Partien am Freitag gegen Belgien und drei Tage später in Aserbaidschan aus, wie der Österreichische Fußball-Bund am Montag mitteilte.

Neben dem Abwehrspieler von Real Madrid muss auch der frühere Hoffenheimer Stefan Posch wegen muskulären Problemen im rechten Oberschenkel passen. Aufgrund der beiden Ausfälle nominierte Rangnick Angreifer Junior Adamu vom Bundesligisten SC Freiburg nach. Österreich ist mit vier Siegen und einem Remis stark in die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland gestartet.