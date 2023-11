Österreich mit 12 Deutschland-Profis gegen DFB-Team

Anzeige

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft geht mit zwölf Bundesliga-Profis in den anstehenden Test gegen Deutschland. Teamchef Ralf Rangnick verkündete am Montag seinen Kader für das nächste Länderspielfenster, in dem Österreich zunächst sein letztes Spiel der EM-Qualifikation in Estland (16. November) bestreitet. Am 21. November steht in Wien dann das Duell mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann an.

Die Hälfte des 24 Spieler umfassenden Aufgebots stellen dabei Profis aus der deutschen Bundesliga. Neben Konrad Laimer (Bayern München) und Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) sind dies auch Xaver Schlager, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald (alle RB Leipzig), Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch (beide SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Florian Kainz (1. FC Köln) und Romano Schmid (Werder Bremen).

Österreich hat die Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland vorzeitig geschafft. Aktuell liegt Rangnicks Team als Zweiter der Gruppe F nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Belgien.