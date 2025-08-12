Offiziell: Ex-Schalker Thiaw wechselt von Milan zu Newcastle

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw wechselt von der AC Mailand zu Newcastle United. Wie der englische Premier-League-Klub am Dienstagabend mitteilte, erhält der 24-Jährige einen "langfristigen Vertrag" und wird künftig mit der Rückennummer 12 auflaufen. Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor von einer Vertragslaufzeit bis mindestens 2029 berichtet.

"Ich denke, Newcastle spricht für sich selbst", wird der ehemalige Schalker in der Klubmitteilung zitiert: "Es ist ein großartiger Verein, ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, die ich unbedingt im St. James' Park sehen möchte."

Die Ablösesumme für den dreimaligen Nationalspieler soll bei 35 Millionen Euro liegen. Davon profitiert auch Zweitligist Schalke 04, bei dem Thiaw bis 2022 unter Vertrag gestanden hatte, bevor er für 9,3 Millionen Euro zu Milan wechselte. Die Königsblauen erhalten rund zehn Prozent des Transferüberschusses und einen Soli-Zuschlag für die Ausbildung.

Thiaw war 2022 von Schalke 04 zur AC Mailand gewechselt und bestritt für Milan 85 Pflichtspiele. "In diesen drei Jahren habe ich viel gelernt. Ich bin als Fußballer und vor allem als Mensch gewachsen. Ich wünsche den Personen, mit denen ich diese Reise geteilt habe, das Beste. Jetzt bin ich für die Premier League bereit", schrieb Thiaw vor der offiziellen Verkündung des Transfers in den Sozialen Netzwerken.