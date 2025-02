Ohne Hummels: Rom gewinnt in Venedig

Ohne Ex-Nationalspieler Mats Hummels hat der italienische Fußball-Erstligist AS Rom seinen Aufwärtstrend in der Serie A fortgesetzt. Das Team von Trainer Claudio Ranieri gewann am Sonntag mit 1:0 (0:0) beim abstiegsgefährdeten FC Venedig und blieb im achten Liga-Spiel nacheinander ungeschlagen. Paulo Dybala (57., Foulelfmeter) erzielte den entscheidenden Treffer.

Hummels war von Ranieri genau wie Mittelfeldspieler Leandro Paredes nicht in den Spieltagskader berufen worden. "Ich habe ihnen einen Tag frei gegeben", sagte der Italiener, "nicht, weil sie schlecht gespielt haben, sondern weil sie regenerieren müssen". Hummels, der unter Ranieri zum Stammpersonal zählt, war schon in den vergangenen beiden Ligaspielen bei Udinese Calcio und gegen die SSC Neapel nicht zum Einsatz gekommen.

Unter der Woche stand er dann aber in Europa League und Coppa Italia jeweils in der Startelf. Am Donnerstag (21.00 Uhr) ist die Roma im Play-off-Hinspiel der Europa League beim FC Porto zu Gast.