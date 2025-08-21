Ohne Messi: Miami erreicht Halbfinale im League Cup

Auch ohne Lionel Messi ist Inter Miami in das Halbfinale des League Cups eingezogen. Das Team von Trainer Javier Mascherano setzte sich gegen den mexikanischen Vertreter Tigres UANL mit 2:1 (1:0) durch. Messi hatte im Kader gefehlt, obwohl er erst am Wochenende nach einer leichten Muskelverletzung zurückgekehrt war und beim 3:1-Sieg über Los Angeles Galaxy ein Tor erzielt hatte.

"Wir wollten lieber kein Risiko eingehen und seine Genesung nicht behindern", sagte Inters Assistenztrainer Javier Morales über den Verzicht auf den 38-Jährigen. In Abwesenheit des Weltmeisters von 2022 sorgte sein einstiger Teamkollege in Barcelona Luis Suarez mit zwei Elfmetertreffern (23., 89.) für das Weiterkommen. Angel Correa hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (67.). Miamis Coach Mascherano sah wegen zu heftiger Proteste zur Halbzeit die rote Karte.

Durch den Sieg ist Miami dem Vorhaben, den Titelgewinn von 2023 zu wiederholen, einen großen Schritt nähergekommen. Im Halbfinale trifft das Team nun auf Orlando City aus Florida. Den League Cup gibt es seit 2019, in dem Wettbewerb duellieren sich die Teams der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) sowie der mexikanischen Liga MX.