Ohne Nkunku: Chelsea startet mit Nullnummer

Der FC Chelsea ist ohne den vom FC Bayern umworbenen Christopher Nkunku mit einem Punktverlust in die englische Premier League gestartet. Der ambitionierte Klub-Weltmeister kam bei seinem Liga-Auftakt gegen Crystal Palace um Teammanager Oliver Glasner nur zu einem 0:0 - Nkunku, der mit einem Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister in Verbindung gebracht wird, stand nicht im Kader der Londoner.

In München gilt der frühere Profi von RB Leipzig dem Vernehmen nach als Alternative zu Nick Woltemade, dessen Transfer vom VfB Stuttgart geplatzt ist. Chelsea will Nkunku demnach nach zwei Spielzeiten wieder los werden, als Ersatz steht laut übereinstimmenden Medienberichten schon der Leipziger Xavi Simons bereit. Gegen Palace, das vor einer Woche beim Community Shield gegen Meister FC Liverpool um Star-Neuzugang Florian Wirtz bereits den ersten Titel der neuen Saison gewonnen hatte, zeigte sich Chelsea am Sonntag meist zu uninspiriert.