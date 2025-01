Olmo mit zwei Assists: Barca im Viertelfinale der Copa del Rey

Nach seinem ersten Titelgewinn als Trainer des FC Barcelona jagt Hansi Flick mit seinem Team die nächste Trophäe. Der spanische Fußball-Topklub löste seine Aufgabe gegen Betis Sevilla in der Copa del Rey locker mit 5:1 (2:0) und erreichte das Viertelfinale. Erst vor drei Tagen hatten Flick und sein Team gegen Real Madrid (5:2) die spanischen Supercopa gewonnen.

Am Mittwochabend lief der ehemalige Leipziger Dani Olmo, um den in den vergangenen Wochen eine Registrierungsposse entstanden war, das erste Mal seit einem Monat wieder von Anfang an auf. Der spanische Europameister war gleich mittendrin. Nach einer Drehung von Pedri legte Olmo den Ball für Gavi ab, der früh zu Führung traf (3.). Nach den Treffern von Jules Koundé (27.) und Raphinha (58.) steuerte Olmo eine weitere Vorlage für Ferran Torres bei (67.). Jungstar Lamine Yamal erhöhte (75.), Vitor Roque gelang noch der Ehrentreffer für Betis (84.).