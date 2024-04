Olympia: DFB-Frauen auch gegen Sambia

Anzeige

Rund drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris kennen die deutschen Fußballerinnen nun auch ihren dritten Gruppengegner. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch wird neben dem viermaligen Olympiasieger USA und dem WM-Vierten Australien in Frankreich auch auf Sambia treffen. Das steht nach Abschluss der Qualifikation des afrikanischen Verbands (CAF) fest.

Sambia setzte sich in den Play-offs um die Olympia-Startplätze im Rückspiel in Marokko mit 2:0 nach Verlängerung durch, im Hinspiel hatte Sambia eine 1:2-Niederlage kassiert. Gegen Sambia hatte die DFB-Elf im vergangenen Jahr bei der WM-Generalprobe 2:3 verloren. Das zweite Olympia-Ticket sicherte sich Nigeria mit einem 0:0 in Südafrika dank eines 1:0-Sieges beim ersten Aufeinandertreffen.

Die deutsche Mannschaft spielt bei den Olympischen Spielen zweimal in Marseille (25./28. Juli) sowie in Saint-Etienne (31. Juli). Die beiden Gruppenbesten kommen jeweils ins Olympia-Viertelfinale, dazu qualifizieren sich auch die beiden besten Dritten für die Runde der letzten Acht. - Die deutschen Spiele im Überblick:

25. Juli, 19.00 Uhr: Deutschland - Australien (Marseille)

28. Juli, 21.00 Uhr: USA - Deutschland (Marseille)

31. Juli, 19.00 Uhr: Sambia - Deutschland (Saint-Etienne)

Die weiteren Gruppen:

A: Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland

C: Spanien, Japan, Nigeria, Brasilien