Olympia-Quali: Dänemark setzt DFB-Frauen unter Druck

Deutschlands Gruppengegner Dänemark hat in der Nations League der Fußballerinnen seine weiße Weste gewahrt. Der Tabellenführer der Gruppe A3 gewann in Viborg gegen Wales mit 2:1 (2:0) und baute in der Olympia-Qualifikation seinen Vorsprung auf das DFB-Team auf sechs Punkte aus. Die Vize-Europameisterinnen treten am späteren Freitagabend (20.00 Uhr/zdfsport.de) auf Island an.

Amalie Vangsgaard (28.) und Sofie Bredgaard (39.) sicherten den Gastgeberinnen den vierten Erfolg im vierten Spiel, für das punktlose Schlusslicht Wales erzielte Jessica Fishlock (72.) den Anschlusstreffer. Die deutsche Auswahl hatte ihr Hinspiel in Dänemark 0:2 verloren.