Olympia-Showdown: DFB-Frauen beginnen mit Brand und Lohmann

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch geht den Showdown um Olympia mit zwei Änderungen in seiner Startelf an. Im Vergleich zum Frankreich-Spiel (1:2) beginnt im kleinen Finale der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) Sydney Lohmann anstelle von Lea Schüller (beide FC Bayern). Auf dem Flügel bekommt Jule Brand den Vorzug vor Svenja Huth (beide VfL Wolfsburg).

Für die DFB-Frauen steht in Heerenveen die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris auf dem Spiel. Für das letzte Europa-Ticket müssen die Vize-Europameisterinnen gewinnen. - Die deutsche Aufstellung:

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Linder - Brand, Nüsken, Oberdorf, Bühl - Lohmann, Popp. - Trainer: Hrubesch.