Option für den Kader: Gwinn vor Comeback

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn darf nach ihrer bei der EM im Sommer erlittenen Knieverletzung auf ein zeitnahes Comeback hoffen. Für das Ligaspiel des deutschen Double-Gewinners Bayern München am Samstag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) gegen Carl Zeiss Jena ist die 26-Jährige laut Klubangaben wieder eine Option für den Kader. Die drei bisherigen Spiele der Münchnerinnen in dieser Saison verpasste Gwinn.

Die Nationalspielerin hatte im ersten EM-Spiel der DFB-Frauen gegen Polen eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten und die weiteren Partien verpasst. Anschließend fungierte die Rechtsverteidigerin, die sich bereits zweimal nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft hat, auf dem Weg ins Halbfinale neben dem Platz als Anführerin.

Nach einem erfolgreichen Comeback im Verein könnte Gwinn auch für Bundestrainer Christian Wück wieder eine Option sein. Das DFB-Team trifft im Halbfinale der Nations League auf Frankreich, das Hinspiel findet am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf statt. Vier Tage später (21.10 Uhr) geht es im Halbfinal-Rückspiel in Caen erneut gegen die Französinnen, die Deutschland im EM-Viertelfinale bezwungen hatte.