Palladino hat kein Verständnis für Nicht-Nominierung von Gosens

Trainer Raffaele Palladino vom italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz hat mit Unverständnis auf die Nicht-Nominierung von Nationalspieler Robin Gosens für den Nations-League-Kracher gegen Italien reagiert. "Ich sage es ehrlich: Ich bin über die fehlende Nominierung überrascht. Ich bin nicht Bundestrainer, aber Gosens erlebt eine großartige Saison und punktet auch in der Offensive", sagte Palladino vor dem Spiel gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin am Sonntagabend.

Julian Nagelsmann hatte in seinem 23er-Kader für das Viertelfinale in der Nationenliga auf Gosens trotz guter Leistungen im Verein verzichtet. "Gosens ist für die AC Florenz ein Kapitän ohne Schärpe, ein Fixstern für die ganze Mannschaft", lobte Palladino und fügte an: "Er ist einer der besten Verteidiger in der Serie A."

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereitet sich ab Montag auf die Spiele gegen Italien am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund vor.