Partycrasher Marseille: PSG verliert Spiel und Tabellenführung

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 die erste Saisonniederlage kassiert und damit die Tabellenführung eingebüßt. In Abwesenheit des verletzten Top-Stürmers Ousmane Dembélé (Oberschenkel), der zeitgleich im Pariser Théâtre du Châtelet auf den Gewinn des Ballon d'Or hoffte, unterlag PSG beim großen Rivalen Olympique Marseille mit 0:1 (0:1). Neuer Tabellenführer ist aufgrund des besseren Torverhältnisses die AS Monaco mit dem ehemaligen Bundesligatrainer Adi Hütter.

Den entscheidenden Treffer im "Le Classique" erzielte schon in der 5. Minute OM-Verteidiger Nayef Aguerd per Kopf. Dabei unterlief ausgerechnet PSG-Keeper Lucas Chevalier ein Fehler, während der für ihn geschasste Gianluigi Donnarumma (nun Manchester City) in Paris wenig später den Preis als bester Torhüter der vergangenen Saison erhielt. Chevalier segelte an einer Flanke vorbei und ermöglichte Aguerd so den Treffer.

Das Duell war ursprünglich schon für den Sonntagabend angesetzt gewesen. Wegen eines Unwetters an der Côte d'Azur erfolgte die Verlegung auf Montag. Als kleinen Trost für die verlorene Tabellenführung wurde PSG-Trainer Luis Enrique zumindest bei der Verleihung des Ballon d'Or in Abwesenheit als bester Trainer ausgezeichnet. Mit Paris hatte er vergangene Saison neben dem Königsklassentitel auch die französische Liga sowie den Pokal gewonnen. Im Sommer führte er sein Team zudem ins Finale der Klub-WM.