Per Ausstiegsklausel: Kleinherne wechselt nach Wolfsburg

Die Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne wechselt vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Den Transfer bestätigten die Wölfinnen am Montag, zuvor hatte die Eintracht bereits über Kleinhernes Abgang informiert. Demnach macht die 25-Jährige von einer vertraglich vereinbarten Ausstiegsklausel Gebrauch, der Kontrakt der Verteidigerin in Frankfurt wäre noch bis zum Sommer 2026 gültig gewesen. In Wolfsburg erhält Kleinherne einen Vertrag bis 2028.