Pfannenstiel lobt USA: "Junge, sehr schnelle Mannschaft"

Der ehemalige Bundesliga-Manager Lutz Pfannenstiel glaubt, dass die Fußball-Nationalmannschaft der USA Deutschland am Samstagabend (21.00 Uhr MESZ/RTL) im Länderspiel vor Probleme stellen wird. "Die Amerikaner haben eine junge, schnelle Mannschaft beisammen, vor allem im Offensivbereich", sagte der Sportdirektor von MLS-Neuling St. Louis City der Mittelbayerischen Zeitung.

"Alle Top-Leute spielen bei Vereinen in Europa", sagte der 50-Jährige mit Blick auf die Offensiv-Stars Christian Pulisic (AC Mailand), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) oder Timothy Weah (Juventus Turin).

Pfannenstiel ist für den Fernsehsender RTL vor Ort und trifft dort auf einen alten Bekannten in neuer Funktion. "Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Julian Nagelsmann", sagte Pfannenstiel über seinen ehemaligen Weggefährten aus Hoffenheim und fügte an: "Ihn in Hartford als Bundestrainer zu erleben, ist schon eine spezielle Situation für mich."

In der MLS eilt der Klub des ehemaligen Düsseldorfers derzeit von einer Bestmarke zur nächsten. "Wir haben so ziemlich alle Rekorde aufgestellt, die es aufzustellen gibt", sagte Pfannenstiel über die erste MLS-Saison von St. Louis City. Der Neuling steht bereits vor dem letzten Spieltag als Hauptrundensieger fest und spielt in den anschließenden Play-offs um den Titel.