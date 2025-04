Piqué über ter-Stegen-Comeback: "Sehr wichtig"

Vereinsikone Gerard Piqué (38) sehnt das Comeback von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (32) beim FC Barcelona herbei. Dass der Keeper so schnell wie möglich ins Barca-Tor zurückkehre sei "sehr wichtig. Marc ist ein Schlüsselspieler für uns", sagte Piqué dem SID am Rande eines Pressetermins zum Start seiner Kings League in Deutschland: "Das war er schon in den letzten zehn Jahren."

Sechs Monate nach seinem Patellasehnenriss im rechten Knie war ter Stegen bei Barca zuletzt wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Spanische Medien spekulieren, dass Deutschlands Nummer eins am 15. April wieder spielen könnte - dann treten die Katalanen im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Borussia Dortmund an.

"Wenn er wieder fit ist, bin ich mir sicher, dass er sehr wichtig für die Mannschaft sein wird", sagte Piqué, der mit Spanien Welt- und Europameister wurde und mit Barcelona unter anderem vier Mal die Champions League gewann: "Ich hoffe, dass er sich gut erholt, dass er in Zukunft keine Probleme mehr hat und dass er noch ein paar Jahre für Barca spielen kann - denn die Leute lieben ihn dort. Und er hat gezeigt, dass er ein Torhüter der Spitzenklasse ist."

Ter Stegen selber will so schnell wie möglich zwischen die Pfosten zurückkehren. Er sei "körperlich fit wie nie" und "voller Energie", sagte er im Bild-Podcast "Phrasenmäher" und kündigte seinem Vereinstrainer Hansi Flick an: "Wenn ich die Belastungen und alle Teile des Mannschaftstrainings gut meistere, werde ich den Trainer schon mal anpieksen, damit er weiß, dass ich bereit bin."