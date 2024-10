Pogba-Erpressung: Prozess beginnt Ende November

In der Erpressungsaffäre um den früheren Fußball-Weltmeister Paul Pogba beginnt am 26. November der Prozess. Bis zum 3. Dezember ist die Gerichtsverhandlung in Paris angesetzt, wie Anwälte der Nachrichtenagentur AFP mitteilten und einen entsprechenden Bericht von L'Equipe bestätigten.