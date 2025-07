Pogba träumt von Rückkehr zur französischen Nationalmannschaft

Paul Pogba nimmt nach seinem Wechsel in die Heimat auch ein Comeback in der französischen Fußball-Nationalmannschaft ins Visier. Eine Rückkehr "wäre natürlich ein Traum und ein Bonus für mich", sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim französischen Erstligisten AS Monaco. Der 32-Jährige stand zuletzt am 29. März 2022 beim 5:0 gegen Südafrika für Frankreich auf dem Platz, überhaupt wartet Pogba aufgrund seiner Dopingsperre seit knapp zwei Jahren auf einen Pflichtspieleinsatz.