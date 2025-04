Pokalreise beendet: Viertligist Cannes im Halbfinale raus

Die märchenhafte Pokalreise des französischen Fußball-Viertligisten AS Cannes hat im Halbfinale ihr Ende gefunden. Der Amateurklub aus dem südfranzösischen Departement Alpes-Maritimes verlor am Mittwoch in der Vorschlussrunde 1:2 (0:1) gegen den Erstligisten Stade Reims, der nun im Endspiel auf den Spitzenklub Paris Saint-Germain trifft.