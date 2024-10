Polnischer Fan vor Podolskis Abschiedsspiel niedergestochen

Vor dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Köln ist ein polnischer Fan niedergestochen worden. Der 32-Jährige sei mit seinen Bekannten in der Innenstadt in einen Streit mit einer entgegenkommenden Gruppe geraten, "in dessen Verlauf ein noch unbekannter Täter ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch stach". Dies teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Anhänger werde "zur Stunde notoperiert".