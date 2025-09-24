Popp und Huth treffen: Wolfsburg bleibt oben dran

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kommen in der Bundesliga etwas besser in Fahrt und bleiben dem Double-Gewinner Bayern München auf den Fersen. Nach zuvor zwei hart erkämpften Siegen setzten sich die Wölfinnen am Mittwochabend deutlich souveräner mit 4:2 (1:0) gegen Werder Bremen durch und zogen nach Punkten wieder mit dem Tabellenführer aus München gleich (beide 10). Die Bayern hatten am Dienstag einen klaren Erfolg im Topspiel gegen den SC Freiburg (4:0) eingefahren.

Ella Peddemors (30.) und Janou Levels (52.) trafen zunächst für den VfL, der gegen Carl Zeiss Jena (3:1) und beim 1. FC Köln (2:1) zuletzt erst dank später Tore gewonnen hatte. Larissa Mühlhaus (82., Foulelfmeter) verkürzte, nachdem Levels die Bremerin Maja Sternad zu Fall gebracht hatte.

Kapitänin Svenja Huth (84.) stellte den alten Vorsprung wieder her, die frühere DFB-Anführerin Alexandra Popp (89.), die in der Vorwoche in Köln eine Unterschenkelprellung erlitten hatte und nun wieder in der Startelf stand, erhöhte wenig später (89.). Der Treffer von Emöke Papai (90.+4) kam zu spät, um Bremens erste Saisonniederlage noch zu verhindern.

Seinen ersten Sieg in dieser Spielzeit holte der 1. FC Köln und verließ dadurch nach zuvor drei Niederlagen das Tabellenende: Das Team um Ex-Nationalspielerin Marina Hegering gewann mit 2:1 (2:1) bei der SGS Essen. Sandra Jessen (11./14.) erzielte beide Kölner Treffer, Shari van Belle (32.) verkürzte. Aufsteiger 1. FC Nürnberg verpasste beim 1:1 (0:0) bei der TSG Hoffenheim nach einem Last-Minute-Gegentreffer nur knapp eine Überraschung und den ersten Bundesliga-Erfolg.