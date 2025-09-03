Portugals Nationalmannschaft gedenkt Jota: "Wir sind Familie"

Vor dem ersten Spiel ohne Diogo Jota haben Portugals Fußball-Nationalspieler ihres verstorbenen Mannschaftskollegen und Freundes mit emotionalen Worten gedacht. "Mehr als Freunde, wir sind Familie. Und das ändert sich nicht, weil du einen Vertrag etwas weiter weg von Zuhause unterschrieben hast", heißt es in einem Video, in dem Nationalspieler Rúben Neves einen Brief des Teams an Jota vorliest.

Das Länderspiel gegen Armenien steht ganz im Zeichen des Liverpool-Profis, der ebenso wie sein Buder André Silva bei einem Verkehrsunfall am 3. Juli ums Leben gekommen war. "Wenn wir zur Nationalmannschaft kommen, wirst du immer noch bei uns sein. Am Esstisch, im Bus, im Flugzeug - stets an unserer Seite, wie du es immer warst", sagte Neves. Am Dienstag hatte sich die Mannschaft zuvor in Oeiras/Portugal getroffen, wo eine Skulptur von Jotas Trikot mit der Rückennummer 20 enthüllt wurde.

Auch in Richtung der Hinterbliebenen richtete die Mannschaft um Cristiano Ronaldo Worte im Video: "Wir werden dafür sorgen, dass du nie aus unserem Leben verschwindest und dass deine Lieben alles haben was sie brauchen, während du weg bist, an uns denkst und auf uns wartest." Beschlossen wurde das Video mit der Botschaft "Nada nos pode separar" ("Nichts kann uns trennen").