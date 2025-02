Premier League: Brighton mit drittem Sieg in Serie

Der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler hat mit dem englischen Fußball-Erstligisten Brighton and Hove Albion im Rennen um die internationalen Plätze Boden gut gemacht. Mit dem 2:1 (1:0) im Heimspiel über den AFC Bournemouth feierten die Seagulls den dritten Sieg in Serie und rückten an den Tabellensiebten AFC heran.