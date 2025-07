Premier League: Zubimendi wechselt zum FC Arsenal

Der FC Arsenal aus der englischen Premier League hat den spanischen Nationalspieler Martín Zubimendi verpflichtet. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt von Real Sociedad zu den Gunners. Dem Vernehmen nach erhält der spanische Erstligist eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Über die Vertragslaufzeit machte Arsenal keine Angaben - der Klub sprach lediglich von einem langfristigen Engagement.

"Martín bringt eine enorme Qualität und Spielintelligenz in unsere Mannschaft. Er passt perfekt in unser System und hat alle Eigenschaften, um ein Schlüsselspieler zu werden", sagte der spanische Arsenal-Trainer Mikel Arteta.

Für Zubimendi ist es "ein riesiger Moment in meiner Karriere. Es ist der Wechsel, den ich wollte – und auf den ich hingearbeitet habe. Sobald man hier ankommt, spürt man, wie groß dieser Klub und dieses Team sind", sagte er.

In seiner bisherigen Karriere spielte Zubimendi nur für Real Sociedad. Für den Klub aus San Sebastian absolvierte er 236 Pflichtspiele. Mit Spanien holte er bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Silbermedaille. Seitdem absolvierte er 19 Einsätze für die A-Nationalmannschaft, mit der er 2023 den Titel in der Nations League und 2024 die EM gewann.