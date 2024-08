Premiere für Olise und Kone

Bundesliga-Neuling Michael Olise von Bayern München und Manu Kone von Borussia Mönchengladbach sind zum ersten Mal in das Aufgebot der französischen A-Nationalmannschaft berufen worden. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte beide für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen Italien in Paris (6. September) und Belgien in Lyon (9. September).