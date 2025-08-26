Premiere im A-Team: Klinsmann-Sohn und Banks im Kader der USA

Der Sohn des früheren deutschen Nationaltrainers Jürgen Klinsmann ist zum ersten Mal für die US-amerikanische Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Wie die United States Soccer Federation am Dienstag mitteilte, gehört Keeper Jonathan Klinsmann (28) zum Aufgebot des Teams von Trainer Mauricio Pochettino für zwei anstehende Freundschaftsspiele. Ebenfalls zum ersten Mal im Kader des A-Nationalteams steht Augsburg-Profi Noahkei Banks.

Klinsmann und Co. treffen am 6. September in Harrison/New Jersey auf Südkorea, vier Tage später geht es in Columbus/Ohio gegen Japan. Derzeit hütet der 28-Jährige in Italien beim Zweitligisten FC Cesena das Tor.

Seine ersten Schritte im Profifußball hatte der in München geborene Klinsmann ab 2017 bei Hertha BSC gemacht und für den Hauptstadt-Klub ein Spiel in der ersten Mannschaft absolviert. Anschließend stand er noch in der Schweiz beim FC St. Gallen (2019-2020) und in der MLS bei Los Angeles Galaxy (2020-2023) unter Vertrag. Anschließend zog es ihn dann wieder nach Europa.