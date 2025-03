Prestigesieg im Clásico: Real-Frauen schlagen Barca erstmals

Die Fußballerinnen von Real Madrid haben in der spanischen Liga ihren ersten Clásico-Sieg überhaupt eingefahren. Im Prestigeduell beim Serienmeister FC Barcelona gewann das Team der derzeit verletzten Ex-Nationalspielerin Melanie Leupolz spät mit 3:1 (1:0) und fügte dem Rivalen vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg (Donnerstag, 18.45 Uhr/DAZN) die erst zweite Liganiederlage zu.

Zuvor hatte Barcelona neun Spiele in Serie gewonnen, unter anderem im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen die Wölfinnen (4:1). "Wir sind enttäuscht, wie damals, als wir zu Hause gegen Levante verloren haben", sagte Barcelonas zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas. Im Februar hatte die Spitzenmannschaft erstmals nach 46 Siegen in Serie wieder in der Liga verloren, nun folgte die nächste Niederlage. "Es gehört zum Sport zu verlieren, zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Man kann sich nie sicher sein, ob man gewinnt", sagte Putellas.

Vor 36.000 Zuschauern im Johan-Cruyff-Stadion sorgte die Schottin Caroline Weir mit einem späten Doppelpack (87./90.+6) für den Sieg, Real rückte in der Liga bis auf vier Punkte an Barcelona heran. Zuvor hatte Jana Fernandez für Barcelona zum vermeintlichen 2:1 getroffen, das Tor zählte allerdings nicht. Der VAR kommt in der Liga F nicht zum Einsatz.

"Wir haben immer daran geglaubt, sie schlagen zu können. Wir haben einen großen Kader, sie haben die Qualität, ganz oben mitzuspielen, aber wir glauben, dass wir alle Spiele gewinnen können", sagte Torschützin Alba Redondo im Anschluss bei DAZN: "Heute ist ein Fest, weil wir es zum ersten Mal geschafft haben."

2020 hatte Real Madrid den 2014 gegründeten CD Tacon übernommen und stellt seitdem eine Frauenmannschaft.